Kayseri ve Sivas Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü - Son Dakika
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Kayseri ve Sivas Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü

Kayseri ve Sivas Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü
13.06.2025 17:10  Güncelleme: 17:13
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'ın 10 belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi tesis ettiklerini açıkladı. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirileceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'ın 10 belediyesi ile kardeş şehir programı kapsamında bir araya geldi. Gemerek'te düzenlenen buluşmada, Başkan Büyükkılıç, iki şehir arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirileceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından koordine edilen kardeş şehir çalışmaları kapsamında, Sivas'ın 10 belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi tesis etti.

Bu kapsamda, Sivas'ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya beldeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir çalışmaları kapsamında Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Sivaslı belediye başkanları ile bir araya geldi.

Belediye personeline de çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, kardeş belediyelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hale getirecektir" dedi.

Yerel yönetimler arasında ortak projeler ve deneyim paylaşımı vurgusu yapılan görüşmede, karşılıklı dayanışmanın artırılması kararı alınırken Büyükkılıç, "Kardeş belediye olarak artık yerel kalkınma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bize ev sahipliği yaparak bizleri ağırlayan Gemerek Belediye Başkanımız Sezai Çelikten'e ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ve daire başkanları da Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Gemerek Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Cuma namazının ardından ilçe merkezindeki çarşı ve semt pazarı esnafını ziyaret ederek, Gemereklilerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gemerek ilçesi sakinlerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Sivas Gemerek'te kıldığımız Cuma namazının ardından, çarşı ve semt pazarındaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. İlçemizin güzel insanlarıyla sohbet ettik, dualarını aldık" dedi.

Büyükkılıç'tan 10 Belediye Başkanı ile İstişare Toplantısı

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'ın 10 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe teşkilat başkanları ile Gemerek Belediyesi'nde istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıyı değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Kardeş ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve AK Parti ilçe teşkilatımızın katılımıyla, Sivas Gemerek'te verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak akıl ve istişareyle şekillenen bu buluşmada, ilçelerimiz arasında gönül köprülerini daha da güçlendirecek kararlar aldık. Alınan her kararın, birlik ruhumuzu pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı ve bereketli eylesin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri ve Sivas Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü - Son Dakika

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