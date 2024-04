Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Sosyal medyada yanlış bilgilerle iş ilanları veriliyor

Yerel

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül; bazı sosyal mercilerde veteriner hekim iş ilanları paylaşıldığını fakat yanlış bilgilerle yazıldığını söyleyerek, "Oda ile diyaloğu olmayanlar sosyal medya üzerinden yanlış bilgilerle ilan veriyor" dedi.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, veteriner hekimlerin sadece hayvan sağlığı tedavisinde değil çiftlikten sofraya kadar olan tüm süreçte olduklarını söyleyerek; "Öncelikle bizim Kayseri Veteriner Hekimleri Odası, Türk Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı 81 vilayetteki bölge ve il odalarının içerisinden de biridir. Bizim 56 tane odamız var, bizim odamız da buraya bağlı olan 600 tane üyesinin hepsinin özlük, çalışma haklarıyla ilgili iş ve işlemler yapmaktadır. Bizim oda olarak esas görevimiz istihdamı zorunlu personel dediğimiz kombinalarda, parçalama tesislerinde ki veteriner hekimlik deyince sadece hayvanın tedavisi ile ilgili bir meslek grubu değil, çiftlikten sofraya kadarki tüm aşamalarda et, süt ve yumurta olsun, bunların üretim yerlerinde, pazarlama ve satış yerlerinde, depolama yerlerinde, her yerde veteriner hekimlerin kontrolü ve görevi vardır. Hal böyle olunca biz bu yerlerde odamızdan görevlendirdiğimiz ve sözleşmelerini imzaladığımız 120-130 civarında veteriner hekim meslektaşımız da buralarda çalışmaktadır. Her yıl da bu sözleşmelerini güncel rakamlar üzerinden odamıza kayıtlarını alarak tekrarlarlar" dedi.

Oda ile irtibatı olmayan sosyal mercilerin yanlış bilgilerle veteriner hekimler için iş ilanları verdiğini söyleyen Ergül, "Biz bu konuda firmalara da yeni mezun olmuş veteriner hekim arkadaşlarımıza da birçok iş imkanı sağlamış ve firmalara da yardımcı olmuşuzdur. Tabi bazen firma sahipleri özellikle bir takım kurumlar aracılığıyla sosyal mercilerde bunlarla ilgili yayınlar yapıyorlar. İşte bir personel aradıkları ile ilgili paylaşımlar oluyor. Tabi burada bizim iş tanımımız meslek olarak 'veteriner hekim' olarak geçer. Burada ilan verenlerin odayla diyalogları olmadığı için veya mesleğin kapsamını, mahiyetini bilemedikleri için uygunsuz yazılmış durumlar olabiliyor. Biz veteriner hekimler sağlığın, hayvanlardan gıdalara ve insanlara bulaşan birçok zoonoz hastalıkların da koruyucusuyuz. Veteriner hekimlik mesleği üniversitelerde 5 yıllık bir eğitim süreci içerisinden geçer. Aynı zamanda da İngilizce eğitimi veren fakültelerimiz bulunmakta ve 6 yıllık bir eğitim süreci vardır. Bazen eğitim süresini yanlış yazabiliyorlar diyalogları olmadığı için. ya da hekimlik mesleğinin kriterlerini düzgün söyleyemiyorlar. Bunlar da bizleri ve meslektaşlarımızı üzmüş oluyor. Onun için diyalog halinde olmak özellikle odayla da iş birliği içerisinde olunduğu zaman hem iş imkanları daha kolay olacak hem de böyle hoş olmayan durumlarla karşılaşmamış olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ