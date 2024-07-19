Kayseri\'ye gelen gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

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Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gelen 200'e yakın gurbetçi vatandaş havalimanında çiçeklerle karşılandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Erkilet Havalimanı'nda gurbetçi vatandaşları çiçeklerle karşıladı. Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye iniş yapan ve yaklaşık 200 kişiden oluşan kafile, uçaktan iner inmez KESOB tarafından hazırlanan 'Cennet Türkiye'mize Hoş Geldiniz' pankartıyla karşı karşıya kaldı. Kimi vatandaşlar karşılamanın sevincini saklayamazken, kimisi de hatıra fotoğrafları çekindi. Gurbetçi vatandaşlar sevinçlerini paylaşarak; "Çok mutlu olduk, böyle bir organizasyonla karşılaşacağımızı tahmin edemezdik. Düşünceli, samimi karşılamanız için çok teşekkür ederiz" dedi. Odakır ve beraberindeki heyet, uçaktan inen bütün vatandaşlara gül ve hediye takdim etti. Karşılama merasiminin ardından Başkan Odakır ve beraberindeki heyet, havalimanında görev yapan personele de gül ve hediye takdim etti.

"Mutlu etmek istedik"

Gurbetçi vatandaşlara bir karşılama yaparak, onları mutlu etmek istediklerini dile getiren Başkan Odakır; "Havalimanımızda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Artık geleneksel bir şey oldu kurumumuz için. Bu yıl da yaklaşık 200 kişiden oluşan bir kafileyi karşıladık. Kendilerine hoş geldin dedik, hal hatır sorup gül ile hediye takdim ettik. Tabi vatandaşlarımız yurtlarından uzakta yaşıyorlar, vatan hasreti de çekiyorlar. Bu hasretlerini gidermek için geldiklerinde biz de kendilerini mutlu etmek istedik. Aldığımız olumlu tepkiler de amacımıza ulaştığımızı gösterdi. Biz de vatandaşlarımız da mutluluğu paylaştık memnun olduk. Tekrardan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şehrimizde, ülkemizde güzel vakitler geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Odakır ve beraberindeki heyet, Havalimanı Müdür Enver Selim Akata'yı da ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Odakır; "Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerle yakından ilgilendiler. Organizasyonu düzenlememizde ilgili personellerle ve güvenlik güçleriyle birlikte gurbetçilerimizi karşılamamıza yardımcı oldular. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ