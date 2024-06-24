Kayseri\'ye \'Mutfak Sanatları Merkezi\'

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'de gastronomi turizminin yanı sıra Kayseri Mutfağı'nı tanıtacak olan 'Mutfak Sanatları Merkezi' çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kayseri'yi, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile buluşturan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören millet bahçesini sosyal tesislerle donatmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi alanında şehrin tanıtımına önemli katkılar yapmaya gayret gösterdiğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayserililerin gözdesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Millet bahçesi içerisinde farklı sosyal tesislere yönelik inşa çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu önemli çalışmalar kapsamında da projesine hız verdiğimiz ve Kayseri'nin zengin mutfağının tanıtımında önemli bir görev üstlenecek Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımında da çalışmalarda sona doğru yaklaştık" diye konuştu. Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gastronomi kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceği ve tamamlanma aşamasına gelen Mutfak Sanatları Merkezi'nin de hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadim ve köklü tarihi ile zengin kültürel çeşitliliği sayesinde gastronomi konusunda önemli kentlerin başında yer alan Kayseri Mutfağı'nı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ayrıca düzenledikleri Gastronomi Günleri ve Gastronomi Çalıştayı ile şehrin lezzetlerini her platformda pek çok etkinlikte de öne çıkarmayı sürdürdüklerinin altını çizdi. - KAYSERİ