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Kayseri'ye Spor Köyü Projesi

Kayseri\'ye Spor Köyü Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'ye yakışacak projelerden birisi olan Spor Köyü projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

26.04.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'ye yakışacak projelerden birisi olan Spor Köyü projesini de hayata geçireceklerini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın gençlere verdiği özel önem doğrultusunda, Kayseri'yi bir spor şehri yapmak için hizmetlerini ve projelerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi, sporun, turizmin, kültürün, gastronominin, eğitimin ve sağlığın merkezi yapma yönünde de birçok çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Yeni 5 yılda da spor projelerinin devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Spor Köyü projemiz var. 90 bin metrekarelik bir alanda her türlü etkinliği içeren Spor Köyü oluşturacağız" dedi.

Büyükkılıç, 90 bin metrekare alanda kurulacak Spor Köyü'nün Avrupa Spor Şehri Kayseri'ye çok yakışacağını belirterek, "Spor Köyü içerisinde kapalı spor salonu, jimnastik salonu, kapalı tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu ile mini futbol, plaj voleybolu, tenis kortları, basketbol voleybol sahaları, kaykay ve bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanlar olacak" diye konuştu.

Tramvay güzergahı üzerinde bulunan alan ile her yaştan sporsever spor yapacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Spor Köyü'nde Büyükşehir Belediyesi'nce sürekli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Büyükkılıç, merkezin yanı sıra 16 ilçeyi de spor şehrinin bir parçası olarak gördüklerini, amatör ve profesyonel sporun ve sporcunun da her zaman yanında yer aldıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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