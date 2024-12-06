Kayserili İşadamı Ali Rıza Özderici Vefat Etti

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Kayserili işadamı Ali Rıza Özderici hayatını kaybetti.

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. kurucularından ve onursal başkanı Ali Rıza Özderici hayatını kaybetti. Yayınlanan taziye mesajında; "Şirketimizin kurucularından ve yönetim kurulu onursal başkanımız, müstesna insan Ali Rıza Özderici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun" denildi.

Özderici'nin cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık'ta aile kabristanına defnedilecek. - KAYSERİ