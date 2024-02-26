Kayseri\'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Vatandaşların Uğrak Noktası Haline Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını gerçekleştireceği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların uğrak mekanı oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hizmete girmiş ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor. Güzel havayı fırsat bilen ebeveynler, hafta sonu çocuklarını da alıp, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne koştular. Özellikle gençlerin ilgisini çeken millet bahçesi, içerisinde birçok sportif ve sosyal faaliyetleri barındırıyor. Bazı gençler, spor tesislerinde futbol ve basketbol oynarken, bazıları da parkurlarda bisiklet ve patenlerle mini gösteri yapıyorlar. Vatandaşlar tarafından bisiklet ve yürüyüş yolları da tıklım tıklım dolarken, oyun parklarında da çocukların neşeli sesleri yankılanıyor. Dilsiz dostlarını da millet bahçesinde gezdiren vatandaşlar, yapay gölet etrafında da keyifli vakit geçiriyor. Millet bahçesinde vakit geçiren vatandaşlar, bu önemli projenin Kayseri'ye değer kattığını, adeta bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Zeliha Çiçek isimli vatandaş; "Milletimize, vatanımıza çok güzel bir hizmet verilmiş. Belediyemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben şehir dışından geliyorum, çok beğendim" derken, ailesi ile birlikte millet bahçesine gelen Mustafa Furkan ise "Gayet geniş ve güzel park yerleri yapmışlar, ne kadar araç gelse alacak büyüklükte. Çocukların eğlenmeleri için değişik tarzda eğlence aleti var. Çok memnun kaldık" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Vatandaşların Uğrak Noktası Haline Geldi - Son Dakika
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