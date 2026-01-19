Özkaya ailesinin acı günü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı ve iş insanı Abidin Özkaya'nın kız kardeşi hayatını kaybetti.
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın kız kardeşi Aysel Nalbant hayatını kaybetti. Nalbant'ın cenazesi Hacılar Cami Kebir'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
