KAYÜ'de Gazze'de Üniversite Olmak temalı program düzenlendi - Son Dakika
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KAYÜ'de Gazze'de Üniversite Olmak temalı program düzenlendi

KAYÜ\'de Gazze\'de Üniversite Olmak temalı program düzenlendi
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Kayseri Üniversitesi'nde, YÖK koordinasyonunda 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında 'Gazze'de Üniversite Olmak' temalı program gerçekleştirildi. Programa katılan konuşmacılar, savaş şartlarında eğitim ve bilim faaliyetlerini sürdürme mücadelelerini anlattı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında 'Gazze'de Üniversite Olmak temalı program gerçekleştirildi.

7/24 Talas Kütüphanesi'nde düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazze'deki öğrenci ve akademisyenlerin tüm zorluklara rağmen eğitim ve bilim faaliyetlerini sürdürme mücadelesine şu sözlerle değindi:

"Gazze'de yaşanan akıl almaz felaketlere, derin acılara ve imkansızlıklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye, bilimsel faaliyetlerini yaşatmaya çalışan Gazzeli meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin onurlu mücadelesi, tüm dünyaya verilmiş en güçlü var olma mesajıdır."

Programın konuşmacılarından Filistin Ahliya Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Mahmoud Jebreen Itmeizeh, Gazze'deki yükseköğretimin ve akademik hayatın karşı karşıya bulunduğu zorlukları, akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerini sürdürme çabalarını ve savaş şartlarında üniversitelerin yaşadığı sorunları değerlendirdi.

El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Noman Yonias Alswaierki ise bir öğrenci olarak Gazze'de eğitimini sürdürme mücadelesine, öğrencilerin karşılaştığı güçlüklerine ve tüm olumsuzluklara rağmen öğrenme ve eğitim hayatını devam ettirme çabalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Program, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme çabaları, akademisyenlerin bilimsel faaliyetleri ve akademik dayanışmanın önemi üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYÜ'de Gazze'de Üniversite Olmak temalı program düzenlendi - Son Dakika

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