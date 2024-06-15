KAYÜ ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasinda iş birliği protokolü imzalandi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAYÜ ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasinda iş birliği protokolü imzalandi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında "2024 Emekliler Yılı" kapsamında emeklilere yönelik yapılacak faaliyetlerde iş birliğinde bulunulmasına yönelik protokol imzalandı.

15.06.2024 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında "2024 Emekliler Yılı" kapsamında emeklilere yönelik yapılacak faaliyetlerde iş birliğinde bulunulmasına yönelik protokol imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "2024 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emekliler Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında protokol imzalandı. Biz de bu protokol çerçevesinde il bazında Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmaya yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Günümüz dünyasında artık öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok. Mezara kadar üreten, öğrenen birey ve toplum olmak zorundayız. Önceden üniversiteler sadece belirli yaş grubundaki gençlerin eğitim aldığı, kariyer yaptığı yerler olarak algılanırdı. Artık günümüzde öğrenmenin yaşı yok. Bugün üniversitelerde çok farklı yaş grubundan emekliler karşımıza çıkmaktadır. Emeklilerin üniversitemiz kütüphanelerinden faydalanmaları, üniversitemizde emeklilere yönelik seminerlerin ve çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi Sürekli Eğitim Merkezimizde SGK ile işbirliği içerisinde belki oluşturulacak programlarla, onların daha nitelikli, hayatlarının üçüncü yaş dönemini daha konforlu, üretkenliği daha nitelikli olacak edecek şekilde sürdürmeleri sağlanabilir. İmzalanan bu iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Türkoğlu da yaptığı konuşmada, "2024 Emekli Yılı kapsamında emeklilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına Kayseri Üniversitemiz ile üçüncü yaş üniversitesi protokolü imzalamak için bir araya geldik. Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyoruz. Kayseri Üniversitemizden emeklilerin faydalanması adına özel bir çalışma olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Türkoğlu iş birliği protokolüne imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYÜ ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasinda iş birliği protokolü imzalandi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 10:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: KAYÜ ile Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasinda iş birliği protokolü imzalandi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement