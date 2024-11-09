KAYÜ Rektörlüğü\'nden Yanlış Haberlere Yanıt

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü tarafından bazı basın yayın kuruluşları tarafından rektörlük makamının yenilenmesi ile ilgili servis edilen haberlerle ilgili kamuoyu duyurusu yayınlandı.

KAYÜ Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Üniversitemiz rektörlük binasında yapılan onarım ve yenileme çalışmaları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan asılsız, abartı, yalan ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunuyoruz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; söz konusu ihale kapsamındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, sadece rektör makam odası ile sınırlı değildir. Rektörlük katında bulunan 12 ayrı kısımdaki tadilatları içermekte olup, haberlerde dikkat çekilmek istenen inşaat maliyeti ilgili kattaki 12 ayrı kısmın inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarını kapsamaktadır. İhale kapsamında asgari malzeme ve imalatlarla projelendirme yapılmaya özen gösterilmiştir. Haberlerde yer verilen mobilya, koltuk ve benzeri tefrişat görselleri de gerçeği yansıtmamaktadır. İhale kapsamında hiçbir mobilya satın alınması kesinlikle söz konusu değildir. Rektörlük katındaki onarım ve yenileme işi, yaklaşık 3 yıl önce planlanmış ve çeşitli sebeplerle yapımı bu güne ötelenmiş bir çalışmadan ibarettir. Durum böyle iken, bir yayın organında çıkan ve sadece makam odasına indirgenmiş; yalan, abartı, yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturma çabası içeren, daha sonra sosyal medyada kurumumuzu ve rektörümüzün şahsına ve ailesine karşı hakaret, küfür ve küçük düşürecek şekilde yapılan yorum ve paylaşımlara dönüşen haber ve yorumlarla ilgili yasal süreci başlatacağımızı bildirir, bu hukuki süreçten doğacak tazminatları da öğrencilerimize burs olarak değerlendireceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - KAYSERİ