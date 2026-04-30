Kaz Dağları Eteklerinde İda Film Festivali Eylül'de Başlıyor

30.04.2026 15:10  Güncelleme: 15:43
(İSTANBUL) - Kaz Dağları'nın eteklerinde düzenlenecek İDA Edremit Film Festivali, sinema ile doğayı buluşturan programıyla Eylül ayında ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

Kaz Dağları'nın eteklerinde sinema ile doğayı buluşturan yeni bir festival yolda. İDA Edremit Film Festivali, 23-27 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Adını antik çağda Kaz Dağları için kullanılan "İda"dan alan festival, bölgenin tarihsel ve kültürel mirasını da yansıtıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen festivalin organizasyonunu Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üstleniyor. Doğası, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan bölgede düzenlenecek etkinlik, yalnızca bir film gösterim programı olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor.

Kaz Dağları'nın doğal atmosferinde gerçekleşecek festival, kısa film ve belgesel seçkilerinin yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle çok katmanlı bir program sunacak. Festival kapsamında sinemacılar, akademisyenler ve izleyiciler bir araya gelirken, üretim süreçlerine dair deneyim paylaşımı ve yeni iş birliklerinin de önü açılacak.

Organizasyon, bölgenin kültür-sanat potansiyelini görünür kılmayı amaçlarken, Edremit ve çevresini yaratıcı üretim için bir buluşma noktasına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yönüyle festival, yerel dinamiklerle ulusal sinema çevreleri arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan İDA Edremit Film Festivali'nin, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli film etkinlikleri arasında yer alması hedefleniyor. Doğayla iç içe bir deneyim sunmayı amaçlayan festival, aynı zamanda yaratıcı endüstriler için yeni bir etkileşim alanı yaratmayı planlıyor.

