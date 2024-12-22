Kaza Geçiren Öğrenciye Polis Yardımı - Son Dakika
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Yerel

Kaza Geçiren Öğrenciye Polis Yardımı

Kaza Geçiren Öğrenciye Polis Yardımı

Nazilli'de kaza geçiren öğrenci, polis tarafından sınava yetiştirildi.

22.12.2024 14:54
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kazada yaralanan ve tedavisi yapılan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Kaza bugün sabah saatlerinde Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde meydana geldi. Açık Öğretim Sınavı'na gitmek üzere taksiyle hareket halinde olan öğrencinin bulunduğu ticari taksi Ordu Caddesi istikametinden gelen kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi savrulurken, araç içerisindeki öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciyi ayakta tedavi etti. Açık öğretim sınavına yetişmeye çalışan öğrencinin yardımına ise polis ekipleri koştu. Öğrencinin polis aracı ile sınava yetiştirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaza Geçiren Öğrenciye Polis Yardımı - Son Dakika

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