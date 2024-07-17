Kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada otomobil tarlaya uçtu ve ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu ancak kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17.07.2024 19:08
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Kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz tarihinde Menteşe ilçesi Düğerek Mahalle yolunda meydana geldi. Düğerek'ten merkez istikametine seyir halinde olan Pınar Kaya idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pınar Kaya'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Pınar Kaya, hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak Kaya, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazada ağır yaralanan hamile kadın, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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