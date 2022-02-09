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Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi

09.02.2022 14:16
Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi

Giresun'da, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Giresun'da, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Görev yaptığı Giresun'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Tuncer, 31 Ocak'tan bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tuncer'in cenazesi, görev yaptığı Giresun'da yapılan törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Merhum Tuncer öğle namazına müteakip Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri omzunda sonsuzluğa uğurlandı. Kılınan cenaze namazına; Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokolünün yanı sıra ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Hacı Bekir Tuncer'in sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları yayınlayarak üzüntülerini ifade etti. 54 yaşındaki Hacı Bekir Tuncer'in Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi

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Karahisar, Giresun, Cenaze, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden Giresun Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Tuncer toprağa verildi - Son Dakika
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