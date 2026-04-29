Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

29.04.2026 09:20
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYORDU

Edinilen bilgilere göre, henüz bir yıl önce evlenen ve doğum için gün sayan Sultan Kuduş, sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Doğum sancıları başlayan genç kadın, ailesiyle birlikte hastaneye doğru giderken Ankara'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği kurtarılamadı.

TALİHSİZ BEBEĞİN ADI "ASEL MİHRA" OLACAKTI

Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi. Sultan Kuduş ve bebeği için memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve karnındaki bebeği, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. 

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:06:06.
