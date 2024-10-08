Kazakistan'da Nükleer Enerjiye Evet

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Kazakistan'da 6 Ekim'de yapılan 'nükleer enerji santrali inşası' referandumunda yüzde 71,12 ile seçmen nükleer enerji santrali inşasına "evet" dedi.

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesinin belirlenmesi amacıyla 6 Ekim'de referanduma gidilmişti. Seçmene "nükleer enerji santralinin inşa edilmesini destekliyor musunuz" sorusunun yöneltildiği referandumun sonuçları açıklandı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 milyon 284 bin 487 seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım oranı 7 milyon 820 bin 204 kişi ile yüzde 63,66 oldu.

Nükleer enerji santrali inşası için "evet" diyen vatandaşların sayısı 5 milyon 561 bin 937 kişi ile yüzde 71,12 olurken, 2 milyon 45 bin 271 seçmen de santralin inşasına "hayır" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, nükleer enerji santrali için referandumun 6 Ekim'de yapılmasına ilişkin kararnameyi 2 Eylül'de imzalamıştı.

Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşası tartışması

Kazakistan'da son yıllarda hükümetin, nükleer enerji santrali inşasına ilişkin açıklamaları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bazı uzmanlar, nükleer enerji santrali inşasının Kazakistan'ın güney bölgelerindeki enerji açığı sorununu gidereceği görüşünü paylaşırken, bazıları da santralin çevreye zarar vereceğini görüşünde.

2023 yılında Kazakistan'ın güney bölgelerindeki elektrik enerjisi açığı 3,1 milyar kilovat/saat olurken, bu açık kuzeyde üretilen elektrik enerjisiyle kapatılmaya devam etti. Ülkenin güneyinde yeni elektrik kaynaklarının devreye alınmaması halinde bu açığın yılda ortalama yüzde 3 artacağı ifade ediliyor. - ASTANA