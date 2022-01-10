Üye Girişi
Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika

Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak

10.01.2022 14:08
Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'deki esnaf odalarında adaylar kıyasıya yarışırken, alışılmışın dışında gelişmeler de yaşanıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'deki esnaf odalarında adaylar kıyasıya yarışırken, alışılmışın dışında gelişmeler de yaşanıyor. Lokantacılar Odası Başkanlığı adaylığını açıklayan ilk kadın olan Yasemin Orhan, eğer kazanırsa Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek 'İlk kadın esnaf odası başkanı olma' ünvanını kazanacak.

Odalarda başkanlık yarışı başladı. Heyecanla süren yarışlar arasında ilginç gelişmeler kaydediliyor. Denizli Esnaf Odaları Birliği tarihinde ilk kez bir kadın, esnaf odasına başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki Üniversite mezunu olan Yasemin Orhan, Lokantacılar Odası Başkanlığı için çalışmalara başladı. Broşür bastırarak hedeflerini aktaran Orhan, esnafları tek tek ziyaret ederek çalışmalarını anlatıyor. Şu ana kadar mevcut başkanla yarışan Orhan'ın karşısına başka aday çıkmadı. Mevcut Başkan Osman Üçgül de başkan olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

En büyük hedefinin Meslekte birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu kaydeden Lokantacılar Odası Başkan Adayı Yasemin Orhan, bu amaca üyelerle birlikte ulaşacaklarını söyledi. İlk kadın aday olmanın kendisine mutluluk verdiğini de söyleyen Orhan, "Odalara mutlaka kadın eli değmeli" dedi.

Projelerinin oda ve üyelerini kalkındırmaya dayalı olduğunu da anlatan Orhan, "Ana hatlarıyla gelirleriyle üyesine ve kendine yetebilir bir oda yapısı inşa etmeyi hayal ediyoruz. Toptan ürünler ve gıda temini konusunda anlaşmalar sağlayarak, esnafımızın girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Yine odamız bünyesinde yerli ve milli yemek sepeti oluşturma hedefimiz var. Böylelikle hem odamız hem de esnafımıza akar gelir kalemi oluşturacağız. Yine lokantacılar odasının kendine ait düğün ve eğitim salonu kurulacak. Avrupa Birliği Hibe destekli atık dönüşüm tesisimizi de kurarak. Hem ülke hem oda ekonomimize büyük katkılar sağlayacağız. Ayrıca, basit usule tabi bütün üyelerimizin muhasebeleri odamızda ücretsiz olarak tutulacak" dedi.

Yasemin Orhan'ın ilk kadın başkan adayı olarak yarışacağı Lokantacılar Odası Başkanlığı seçimleri ise 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Denizli Esnaf Sarayı 7'inci katta yapılacak. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Üniversite, Denizli, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika


Google'da "dünyanın en saçma binası" seçilmişti! Kahramanmaraş'taki o bina şimdi yıkılıyor Google'da "dünyanın en saçma binası" seçilmişti! Kahramanmaraş'taki o bina şimdi yıkılıyor         
15:04
Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu         
15:02
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kazanırsa Denizli tarihinde bir ilk olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement