Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet, Mehmetalan Mahallesi'ni ziyaret ederek Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında yürütülecek kamulaştırma çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Valilik çatısı altında gerçekleştirilen Kazdağı Güvenlik Yolları Proje Toplantısı'nın ardından, projenin sahaya yansıması ve yerel halkla istişare edilmesi amacıyla Mehmetalan Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete; Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Belediye Meclis Üyeleri, Emlak İstimlak Müdürü Mehmet Burak Baykal, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir katıldı.

Toplantıda, yeni yapılacak yol güzergahı üzerinde tarlası bulunan hak sahipleriyle bir araya gelindi. Projenin bölge güvenliği ve ulaşımı açısından önemi vurgulanırken, kamulaştırma süreciyle ilgili şu detaylar üzerinde duruldu:

Yol kenarında bulunan tarlaların kamulaştırma şartları ve yasal süreçleri hakkında tarla sahiplerine detaylı sunum yapıldı. Mahalle sakinlerinin projeye dair görüşleri, talepleri ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, devletin tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışarak hem bölge güvenliğini sağlayacak bu önemli projeyi hayata geçirmeyi hem de vatandaşların haklarını koruyarak süreci şeffaf bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini belirtti. - BALIKESİR