Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
19.02.2026 17:58  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Mehmetalan Mahallesi'nde yapılan ziyarette Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi'nde yürütülecek kamulaştırma çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Proje, bölge güvenliği ve ulaşımı açısından önem taşıyor.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet, Mehmetalan Mahallesi'ni ziyaret ederek Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi kapsamında yürütülecek kamulaştırma çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Valilik çatısı altında gerçekleştirilen Kazdağı Güvenlik Yolları Proje Toplantısı'nın ardından, projenin sahaya yansıması ve yerel halkla istişare edilmesi amacıyla Mehmetalan Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete; Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Belediye Meclis Üyeleri, Emlak İstimlak Müdürü Mehmet Burak Baykal, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir katıldı.

Toplantıda, yeni yapılacak yol güzergahı üzerinde tarlası bulunan hak sahipleriyle bir araya gelindi. Projenin bölge güvenliği ve ulaşımı açısından önemi vurgulanırken, kamulaştırma süreciyle ilgili şu detaylar üzerinde duruldu:

Yol kenarında bulunan tarlaların kamulaştırma şartları ve yasal süreçleri hakkında tarla sahiplerine detaylı sunum yapıldı. Mahalle sakinlerinin projeye dair görüşleri, talepleri ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Odabaş, devletin tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışarak hem bölge güvenliğini sağlayacak bu önemli projeyi hayata geçirmeyi hem de vatandaşların haklarını koruyarak süreci şeffaf bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Odabaş, Balıkesir, Güvenlik, Edremit, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Nottingham Forest’tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik
Tedesco’dan ’’19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı’’ sorusuna bomba cevap Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap
Wesley Sneijder Juventus’la fena dalga geçti Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti
MHP’li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 19:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kazdağı Güvenlik Yolları Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.