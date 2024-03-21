Kazdağları'nda fidanlar toprak ile buluştu
BALIKESİR - 21 Mart Dünya Orman Günü etkinlikleri dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine öğrenciler ve protokol üyeleri eşliğinde fidan dikimi yapıldı.
Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Kazdağları eteklerinde Talimalanı mevkiinde 150 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Ahmet Odabaş ile ilçedeki çeşitli okullardan öğrencilerin ve daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Edremit Orman iletme Müdür Yardımcısı Ulaş Ahatoğlu, fidanların nasıl dikileceği hakkında dikiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenciler ve protokol üyeleri ağaç fidanlarını toprak ile buluşturdu. Fidan dikim etkinliğinin sonunda hatıra fotoğraf çekildi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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