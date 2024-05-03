Kazdağları'nda 'Orman Benim' etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kazdağları'nda 'Orman Benim' etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bütün illerde gerçekleştirilen 'Orman Benim' kampanyası dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda yarım saatte 1 tona yakın çöp topladı.

03.05.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazdağları'nda "Orman Benim" etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp topladılar

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bütün illerde gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda yarım saatte 1 tona yakın çöp toplayarak dikkatleri çekti.

Kazdağları'mdaki ormanlık alanların çöp ve atıklardan arındırmak, temiz tutmak, korumak amacıyla Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve öğrenciler, piknikçilerin bıraktığı atıkları temizledi.

Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Odabaş, "Geleceğe bırakacağımız yeşil vatan dediğimiz bizim sizlere mirasımız olacak. Ilk önce sizlerin onun kıymetini bilmeniz lazım. Öncelikle temiz tutmamız lazım, korumamız lazım. ve neden korumamız lazım? Yaz sezonuna giriyoruz. Ateşten, yangından ormanlarımızı korumamız lazım. Çünkü en büyük servetimiz ve Edremit'te bulunduğumuz bölgede yirmi üç bin hektarlık bir alanda Kazdağları var. En büyük milli servetimiz. Burası bir milli park. Şu anda da Kazdağların eteklerindeyiz. Şimdi hep birlikte inşallah "benim ormanım, bizim ormanımız" diyerek ormanımızı küçük bir temizleme faaliyeti yapacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir, Edremit, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazdağları'nda 'Orman Benim' etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda 'Orman Benim' etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement