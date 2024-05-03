Kazdağları'nda 'Orman Benim' etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp toplandı

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Kazdağları'nda "Orman Benim" etkinliğinde yarım saatte 1 ton çöp topladılar

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bütün illerde gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Kazdağları'ndaki ormanlık alanda yarım saatte 1 tona yakın çöp toplayarak dikkatleri çekti.

Kazdağları'mdaki ormanlık alanların çöp ve atıklardan arındırmak, temiz tutmak, korumak amacıyla Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve öğrenciler, piknikçilerin bıraktığı atıkları temizledi.

Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Odabaş, "Geleceğe bırakacağımız yeşil vatan dediğimiz bizim sizlere mirasımız olacak. Ilk önce sizlerin onun kıymetini bilmeniz lazım. Öncelikle temiz tutmamız lazım, korumamız lazım. ve neden korumamız lazım? Yaz sezonuna giriyoruz. Ateşten, yangından ormanlarımızı korumamız lazım. Çünkü en büyük servetimiz ve Edremit'te bulunduğumuz bölgede yirmi üç bin hektarlık bir alanda Kazdağları var. En büyük milli servetimiz. Burası bir milli park. Şu anda da Kazdağların eteklerindeyiz. Şimdi hep birlikte inşallah "benim ormanım, bizim ormanımız" diyerek ormanımızı küçük bir temizleme faaliyeti yapacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz.