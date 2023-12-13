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Kazdağları'nda tekneler parçalandı, sahipleri barınak istiyor - Son Dakika
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Kazdağları'nda tekneler parçalandı, sahipleri barınak istiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki sağanak yağışlar sonucu Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesiyle taşan Kızılkeçili ve Zeytinli Çaylarında sürüklenen tekneler parçalandı. Tekne sahipleri, balıkçı barınağı veya geçici iskele talep ediyor.

Kazdağları\'nda tekneler parçalandı, sahipleri barınak istiyor
13.12.2023 - 11:00,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Kasım günü etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Kazdağları'ndaki kar kütlelerinin erimesiyle taşan Kızılkeçili ve Zeytinli Çaylarının içerisinde sürüklenerek parçalanan teknelerin sahipleri barınak istiyor.

Zeytinli Çayı kenarında toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, her yağmurda aynı sorunla karşılaştıklarını ve teknelerinin battığını ve parçalandığını belirterek balıkçı barınağı yapılması için yetkililerden destek beklediklerini bildirdiler.

Teknelerinin güvenliğinin olmadığını dile getiren Şevket Altaş, "Kazdağları'nda kar yağdığı zaman herhangi bir yağmurda normalin üstünde hatta son afetimizde de caddelerde sular aktı. Onun için şu anda gerçekten ihtiyacımız var. Biz sesimizi nasıl duyuracağız bilemiyoruz, bizim yardıma ihtiyacımız var. Bize barınak lazım. Şu anda teknelerimizi çaya da sokmak istemiyorlar ahşap teknesi olanlar çok mağdur. Karada durursa bu tekneleri kaldır çöpe at olacak." diye konuştu.

Teknesi 29 Kasımdaki yağışlarda batan Suat Vural ise "Malzemelerimizi ve teknelerimizi tabii ki derenin debisi yükselmesiyle aldı götürdü. Arkadaşlarımızın teknesi gözümüzün önünde kopup gitti, battı, parçalandı. Bizimki de böyle iple bağladık kaldı. Arkadaşlar sağ olsunlar anca bu kadar durdurabildik. Biz bir balıkçı barınağı istiyoruz veya bizim burada bize geçici olarak da olsa teknelerimizi bağlayabileceğimiz şekilde iskele istiyoruz. Yetkililerden daha makul bir şekilde bize güzel bir yer göstermesini veya buranın ıslah edilimesini bekliyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kazdağları'nda tekneler parçalandı, sahipleri barınak istiyor - Son Dakika
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