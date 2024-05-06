Kazdağlarında Bitki Hakları Manifestosu Okundu

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Kazdağlarında Bitki Hakları Manifestosu okudular

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir çiftçi Eğitim Merkezinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları devam ederken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun başkanlığında oluşturulan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği de çalışmalarına başladı. Dernek yönetici ve üyeleri hazırladıkları Bitki Hakları Manifestosunu da Kazdağlarında düzenledikleri bir etkinlik ile açıkladılar.

Avukatlardan orman mühendislerine kadar değişik meslek guruplarından insanların oluşturduğu Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Derneği üyeleri Kazdağlarında bitki tanıma yürüyüşü yaparken, İzmir'den gelen avukat Zehra Öztürk de, Bitki Hakları Manifestosunu okudu. Dernek Başkanı Nazım Tanrıkulu, düzenlenen yürüyüşte Kazdağlarındaki bitkiler hakkında bilgiler verdi. Derneğin önemli çalışmalar yapacağını anlatan Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Nazım Tanrıkulu, "Bitki Hakları Çalışma Grubunun hazırladığı Manifestoyu Kazdağlarında okuduk. Kazdağları, şifası ve çeşitliliği ile ünlü Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri. Bu gün, hem manifestomuzu açıkladık hem de bitkilerle tanışma yürüyüşü yaptık. Bunun, bir sonraki aşaması, bu bitkilerle bitki hakları ile çalışma evrensel beyannameye dönüşecek. Çünkü, uluslararası çalışmalarımıza katkı sunan hukuk fakültelerinden katılımcılar var. Derneğimiz üyeleri var" dedi. Peyzaj mimarı Merve Başak da, "Anadolu Tıbbı ve Aromatik Bitki Derneği olarak biz de bu güne özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Kazdağlarında bitki hakları manifestomuzda yayınladığımız bir doğa yürüyüşü etkinliğini gerçekleştirdik derneğimiz kapsamında. Daha henüz üye olmayan kişilerde geldiler. Kazdağlarında güzel bir ekinlik gerçekleştiriyoruz. Bunların devamı gelecek" diye konuştu. Akademisyen Kenan Uzel ise, "Şimdiye kadar bitkilerin ruhu olduğunu ilk defa burada tanıdık, duyduk. Doğayı severdim. Dağçılık ta yapardım ama, böyle detaylı bilgiye sahip değildim. Nazım hocaya teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiği için" dedi.