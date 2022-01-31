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Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı! Genç talihli ve büfe sahibi sevinçten havalara uçtu - Son Dakika

Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı! Genç talihli ve büfe sahibi sevinçten havalara uçtu

31.01.2022 17:37

Kayseri'de yaşayan bir genç, büfeden aldığı kazı kazan oyunundan 10 bin TL kazandı. Ertesi gün bir kez daha aynı büfeden oyun alan gence, bu sefer aldığı kazı kazandan 2 milyon TL ikramiye çıktı. Talihlinin ve büfe sahibinin sevinçten havalara uçtuğu an kameralara kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü bir milli piyango bayiine gelen şahıs, kazı kazan oyununu oynadı. Aldığı ilk kartı kazıyan şahıs, 10 bin TL para kazandı. Cuma günü aynı bayiye gelen şahıs, büfe sahibi Yakup Erdoğan'dan 'Ağabey senin şansın var, sen kazır mısın?' diyerek bir kart daha istedi. Aldığı karttan 2 milyon TL kazandığını öğrenen talihli, sevinçten havalara uçtu. O anlar büfenin güvenlik kamerasına yansırken, büfe sahibi Yakup Erdoğan o anları anlattı.

"İNANILMAZ BİR SEVİNÇLE KUCAKLAŞTIK"

Erdoğan, "Kazı kazan ikramiyesinin en büyüğü olan 2 milyon TL'yi biz Kayseri'de vermiş bulunuyoruz. Talihlimiz ihtiyaç sahibi birisiydi. Biz kendisini tanıyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah güzel günlerde, güle güle kullanır. Talihlimiz 1 gün öncesinden zaten gelmişti. Bana rica etti ve 'oradan benim adıma oyun kazır mısın?' dedi. Bende kazıdım ve 10 bin TL çıktı. Hemen bankaya gönderdik. Ödülünü aldı ve ertesi gün geldi. 'Ağabey bir kez daha senin şansına kazır mısın? Bana yine bir şey çıkartacağına inanıyorum' dedi. Biletin tamamen kare barkotlarını ben kazıdım. Oyunu makinaya oynattığımda 2 milyon TL ikramiye çıktığını gördüm. Sonra inanılmaz bir sevinçle kucaklaştık, sarıldık. Çok mutlu olduk. Ailesi ile güle güle harcamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, oyunlar, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı! Genç talihli ve büfe sahibi sevinçten havalara uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazı kazandan 2 milyon TL kazandı! Genç talihli ve büfe sahibi sevinçten havalara uçtu - Son Dakika
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