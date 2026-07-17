Kazım Eliaçık: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP MYK kararıyla görevden alınan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın yerine atanan Kazım Eliaçık, "Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, geçtiğimiz hafta sonu il başkanlığı görevinde atanan Kazım Eliaçık, il binasında basın toplantısı düzenledi.

Bu görevin, bir makam değil, büyük bir emanet ve mücadele sorumluluğu olduğunu söyleyen Eliaçık, "Bu emaneti, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsenin siyasi görüşüne, düşüncesine ya da geçmişte yaşanan farklılıklara bakmadan taşıyacağız. Çünkü bugün Yozgat'ın ihtiyacı olan şey birliktir, dayanışmadır ve güçlü bir örgüt iradesidir" dedi.

"HEDEFİMİZ YOZGAT'TA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAKTIR"

CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet'in temel değerlerini temsil eden köklü bir çınar olduğunu kaydeden Eliaçık, şunları kaydetti:

"Bizler de bu çınarın gölgesinde, demokrasiyi, hukuku, adaleti ve sosyal devlet anlayışını büyütmeye devam edeceğiz. Bugünden itibaren kapımız herkese açık olacaktır. Mahalle temsilcimizden sandık görevlimize, kadın ve gençlik kollarımızdan önceki dönem yöneticilerimize kadar herkes bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz. Yozgat'ın sorunlarını bilen, çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, işçimizin ve gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip eden bir anlayışla çalışacağız. Siyaseti sadece seçim zamanı değil yılın her günü vatandaşın yanında olarak yapacağız."

Hedefimiz güçlü bir örgüt, güçlü bir dayanışma ve Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun yolu ise kırgınlıkları geride bırakmaktan, ortak aklı hakim kılmaktan ve omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir. Ben tek başıma değil, sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu dava kişilerin değil, ilkelerin davasıdır. Hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok dinleyecek ve daha çok üreteceğiz."