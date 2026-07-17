Kazım Eliaçık: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazım Eliaçık: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

17.07.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Yozgat İl Başkanı Kazım Eliaçık, herkesi kapsayacak bir anlayışla çalışacaklarını duyurdu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP MYK kararıyla görevden alınan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın yerine atanan Kazım Eliaçık, "Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, geçtiğimiz hafta sonu il başkanlığı görevinde atanan Kazım Eliaçık, il binasında basın toplantısı düzenledi.

Bu görevin, bir makam değil, büyük bir emanet ve mücadele sorumluluğu olduğunu söyleyen Eliaçık, "Bu emaneti, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsenin siyasi görüşüne, düşüncesine ya da geçmişte yaşanan farklılıklara bakmadan taşıyacağız. Çünkü bugün Yozgat'ın ihtiyacı olan şey birliktir, dayanışmadır ve güçlü bir örgüt iradesidir" dedi.

"HEDEFİMİZ YOZGAT'TA CUMHURİYET HALK PARTİSİ'Nİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAKTIR"

CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet'in temel değerlerini temsil eden köklü bir çınar olduğunu kaydeden Eliaçık, şunları kaydetti:

"Bizler de bu çınarın gölgesinde, demokrasiyi, hukuku, adaleti ve sosyal devlet anlayışını büyütmeye devam edeceğiz. Bugünden itibaren kapımız herkese açık olacaktır. Mahalle temsilcimizden sandık görevlimize, kadın ve gençlik kollarımızdan önceki dönem yöneticilerimize kadar herkes bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir arkadaşımızı geride bırakmadan yol yürüyeceğiz. Yozgat'ın sorunlarını bilen, çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, işçimizin ve gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip eden bir anlayışla çalışacağız. Siyaseti sadece seçim zamanı değil yılın her günü vatandaşın yanında olarak yapacağız."

Hedefimiz güçlü bir örgüt, güçlü bir dayanışma ve Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun yolu ise kırgınlıkları geride bırakmaktan, ortak aklı hakim kılmaktan ve omuz omuza mücadele etmekten geçmektedir. Ben tek başıma değil, sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu dava kişilerin değil, ilkelerin davasıdır. Hep birlikte daha çok çalışacak, daha çok dinleyecek ve daha çok üreteceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Eliaçık: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
YÖK’ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre
Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücrete dev ara zam Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

17:55
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti Fenerbahçe’de düğün krizi
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi
17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 18:05:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kazım Eliaçık: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.