Kazım Güleçyüz'e 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kazım Güleçyüz'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ propagandası suçuyla 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

04.03.2025 17:12
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Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

İSTANBUL - Sosyal medyadan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e rahmet dileyen ve sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 21 Ekim 2024'de sosyal medyadan Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'e rahmet dileyen ve sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Emrullah Altug, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz hazır bulundu. Sanık avukatları da mahkemeye katıldı.

Beraatlarını istediler

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

2 sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Kazım Güleçyüz ile Ömer Demir'i 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Güleçyüz hakkında bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

2 sanığa beraat

Heyet ayrıca, sanık Emrullah Altug'un 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçesiyle beraatına hükmederken, sanık Rasih Yılmaz'ın da aynı suçtan, suçun sanık tarafından işlendiği belli olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Emrullah Altug, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonucu terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın yaptıkları, görüntü ve yazılar paylaştıklarını tespit edildiği, sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir nitelikte faaliyette bulundukları kaydedildi.

İddianamede 4 şüphelinin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(SD-SK-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazım Güleçyüz'e 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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