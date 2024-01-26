Kazım Karabekir Paşa Karaman\'da Anıldı

Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 76. yılında ismini taşıyan Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenle törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazım Karabekir Kaymakamı Salih Kaya, Kazım Karabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla anma programı sona erdi. - KARAMAN