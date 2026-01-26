Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı - Son Dakika
Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı

26.01.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
Kars'ta, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın ölümünün 78. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı. TCDD Gar Binası önünde gerçekleşen programda çelenk sunumu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 78. yıldönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

İlk tören; TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın Anıtı'na Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral NailTüre ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Aydın, tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tren Garı'ndaki programın ardından etkinlik daha sonra İl Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okudu. Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi okundu ve eğitim faaliyetleri anlatıldı. Program Kazım Karabekir Paşa konulu konferans ile son buldu.

Etkinliğe Vali Ziya Polat, Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkan Vekili Tuncay Aydın, Başsavcı Mehmet Cepni, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

