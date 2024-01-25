Kazım Karabekir Paşa\'nın Ölüm Yıldönümü Kars\'ta Anılacak

1920-1923 Yılları Arasında Doğu Cephesi Komutanı olan Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 76. yıldönümünde Kars'ta anılacak.

Kazım Karabekir Paşa'nın ölüm yıldönümü için TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın heykeli önüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Program daha sonra Kültür Müdürlüğü Salonu'nda devam edecek. Buradaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla devam edecek. Programda sırasıyla öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Kazım Karabekir Paşanın biyografisi, Kazım Karabekir Paşa konulu konferans verilecek. Program Evliya Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla son bulacak. - KARS