Karadeniz'in Asi Sesi Kazım Koyuncu Mezarı Başında Anıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu, ölümünün 21'inci yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da katıldı.

Yakalandığı hastalığa yenik düşerek 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, vefatının 21'inci yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Anma etkinliklerine Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Oğuz, Hüseyin, Orhan ve Niyazi Koyuncu ile ablası Canan Erdem'in yanı sıra DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve çok sayıda seveni katıldı.

Anma etkinliği kapsamında Kazım Koyuncu için Hopa'da gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Yeşilköy'de bulunan mezarına gidilerek karanfil bırakıldı.

"KAZIM MÜCADELESİNDE ARAMIZDA YAŞIYOR"

Mezarı başındaki anma töreninde konuşan DEM Parti Erzurum Milletvekili Beştaş, Kazım Koyuncu'nun sesi, müziği, mücadelesi ve duruşuyla gönüllerde yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Kazım Koyuncu'nun anmasında ilk defa katıldığını dile getiren Beştaş, "Anmak acıyı hafifletmiyor. Daha dün gibi; sesiyle, müziğiyle, mücadelesiyle ve duruşuyla bugün de aslında yaşıyor. Karadeniz'in hırçın çocuğu olarak bilinir, 'Şair ceketli çocuk' diye tanınırdı. Bir o kadar da sevgi dolu bir insandı. Halkların kardeşliğine, eşitliğe ve özgürlük mücadelesine yürekten inanan bir insandı" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE BİR MÜZİSYENDİ AMA AYNI ZAMANDA BUNUN DA ÖTESİNDE BİR DEVRİMCİYDİ"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise Kazım Koyuncu'nun bir devrimci olduğunu ifade ederek, "Bizler bu yıl Denizin Asi Çocukları ve birçok belediyeyle birlikte Kazım'ı anıyoruz. İstanbul'da, Fındıklı'da ve Kemalpaşa'da da anma etkinlikleri devam edecek. Kazım kendisini çok iyi anlatmıştı. Öncelikle bir müzisyendi ama aynı zamanda bunun da ötesinde bir devrimciydi" dedi.

"HASTALIĞI DÖNEMİNDE 'HA KANSER, HA KONSER' DEMİŞTİ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da Kazım Koyuncu'nun yaşam mücadelesine dikkati çekerek, "Kazım Koyuncu, halkla birlikte ve halk için üreten bir insandı. Hastalığı döneminde 'Ha kanser, ha konser' demişti. Kanseri bu kadar hafife almıştı. Burada bir harf değişikliği vardı, biri hastalığın adıydı, diğeri ise direnişin ve yaşamın adıydı, konser ve Kazım" ifadelerini kullandı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise "Kazım bu coğrafyayı dünyaya tanıttı ve bizlere bir yol açtı" dedi.