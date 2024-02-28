Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Mahalle Gezilerine Başladı

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, mahalle gezilerine Müftü Mahallesi'nden başladı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Posbıyık, "Ereğli'de kaotik ortam isteyenlere karşı tekrar aday oldum" dedi. Belediye meclis üyelerine de destek isteyen Posbıyık, "Bu son dönemim ve yapmak istediğim bir çok proje var. İmar revizyonunu yapmak istedim ama muhalefet yaptırmadı. Bu dönemimde mecliste 4'de 3 çoğunlukla desteklerseniz ilk işim revizyonu yapmak olacak" diye konuştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği mahalle gezilerine Müftü Mahallesi'nden başladı.

Müftü Mahallesi Muhtarı Akın Ateş ve diğer muhtar adayları tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Posbıyık, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen Müftü Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

"KAOTİK ORTAM İSTEYENLERE KARŞI TEKRAR ADAY OLDUM"

Başkan Posbıyık, burada yaptığı konuşmada Ereğli'de kaotik ortam isteyenlere karşı tekrar aday olduğunu belirtti. Posbıyık, şunları söyledi:

"Ereğli'de güzellikler yaratmak için bütün yaşamımı Ereğli Belediyesi'ne, Ereğli'ye verdim. Sizlerden Allah razı olsun, devamlı belediye başkanı solarak seçtiniz beni. Bende elimden geldiği kadar sizlere layık olmaya, Ereğli'yi geliştirmeye gayret ediyorum. Ereğli'yi çok seviyorum, Ereğli benim Aşkım. Ereğli'de yaşayan 129 bin vatandaşımız, köylerle birlikte 174 bin hemşehrimin hiçbirisini ayırt etmeden, hangi görüşten, düşünceden olursa olsun herkesi seviyorum. Bununda karşılığını halkım bana veriyor.

Ortamın iyi olmadığını gördüğüm için tekrar aday oldum. Hatta bazı çıkar grupları kaotik ortamlar yaratmak için 2014'de seçimi kaybettiğim dönemde olduğu gibi tekrar devreye girdi. O dönemde yaptıkları vurgunu tekrar yapmak istediler. Çok değerli aday arkadaşlarım var. Hepsi de arkadaşlarım, iyi insanlar, efendi çocuklar. Ama belediyecilikte iyi olmak yeterli değil, lider olmak başka bir şey. 2014'de gelen Hüseyin Uysal da iyi bir insandı, iyi bir doktordu. Ama çıkar grupları Ereğli'yi soydular, hala belediyeyi normal noktaya getirmeye çalışıyorum. Prensipli, disiplinli, masaya yumruk vurabilen, liderlik belediyecilikte önemli şeylerdir. Tüm bunları düşünerek Ereğli'de kaotik ortam isteyenlere karşı Belediye Başkanlığı'na tekrar adaylığımı koydum ve ilk mahalle gezimizi Müftü'den yaparak startı veriyoruz.

Özellikle büyüklere sesleniyorum. Genel seçimde istediğiniz partiye verin. Ama yerel seçimde Ereğli'ye sahip çıkacak, sizin paralarınızı çaldırmayacak, disiplinli, hukuka saygı gösteren insanlara oy verin.

"MECLİSTE 4/3 ÇOĞUNLUKTA OLMALIYIZ"

Bu son dönemim ve yapmak istediğim bir çok proje var. İmar revizyonunu yapmak istedim ama muhalefet yaptırmadı. Bu dönemimde mecliste 4'de 3 çoğunlukla desteklerseniz ilk işim revizyonu yapmak olacak."

CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu da konuşmasında, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve meclis üyeleri için destek istedi.