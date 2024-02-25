Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Kaletepe\'yi Halkın Hizmetine Açtı

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yıllar süren girişimlerin sonunda Kaletepe'yi halkın hizmetine açtıklarını duyurdu.

Bizans döneminde yapılan ve Cenevizliler ile Osmanlılar tarafından da kullanılan tarihi Kaletepe, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin yıllar süren girişimleri sonunda halkın kullanımına açıldı.

Karadeniz Ereğli Akarca Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kaletepe'ye giden Başkan Posbıyık, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Belediye Meclis Üyesi adayları, daire müdürleri ve ailelerinin de katılımı ile gazetecilerle bir araya gelerek; Kaletepe başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Posbıyık, şunları söyledi:

"Kaletepe, belediyeye devir edilmiş durumda. Bu bölgeyi otlarını temizledik, ham bir şekilde teslim aldık. Buraya gelenler şaşkın vaziyette, böyle bir güzelliğin Ereğli'de olduğunun farkında olmamanın üzüntüsü içerisinde. İnanılmaz bir güzellik. Muhteşem bir yer. 360 derece dönerek burada Ereğli'yi izleyebiliyorsunuz. Koruma altında tutulan çok değerli tarihi eserler de var. Onları da bütün titizliğimiz ile korumak için gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu bölge eskiden askeriyedeydi, stratejik bölgeydi. Kimsenin girmesine izin verilmiyordu. Burada cihazlar kaldırıldı, bizde harekete geçtik, burayı alabilmek için. Uzun zamandır gayret ediyoruz. Ereğli halkına bu güzelliği sunalım diye. Bize çok yardım edenler oldu. Başta Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Niyazi Uğur, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, bütün işlemlerin yapılmasında, karşımıza çıkan engellerin kaldırılmasında bizlere büyük yardımlarda bulundular. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum.

Biz henüz burada çalışmalarımızı yapmadık. Banklar, oturma yerleri konulacak. Çay ocağını kurduk. Buna rağmen havalar güzel gittiği müddetçe 10 gün içerisinde halkı burayı gezdirmeye kararlıyız. Görmek isteyenleri buraya taşıyacağız. Burada mangal, yiyecek içecek yok. Büfede ikramları biz yapacağız, çayı biz vereceğiz. Yaz ayına ilçemize gelenleri burayı taşıyacağız. Ereğli'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. İnanılmaz bir doğa, deniz, tarih var burada. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Teleferik yapacağım diye ortaya çıkmıştım. Problem çıktı. Orada da lojmanlardan dolayı tehlikeli olur diye Göztepe'ye teleferiğin çıkmasını askeriye sakıncalı görerek red verdi. Erdemir lojmanlarına doğru olan bir noktayı seçtik. Süs havuzunun oradan mesafe kısaldı ama teleferik yapmaya karar verdik. Aynı zamanda Göztepe'nin bütün mevkilerinde gezi, piknik alanları hazırladık. Müjde veriyorum Ereğli halkına. 15 gün önce koruma planı Çevre Bakanlığı tarafından imzalandı, burası da belediye uhdesine geçti.

Ayrıca Çeştepe üzerinde de çalışmamız var. Arka yoldan misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Ereğli halkı beni iyi dinlesin. Ereğli'de yapılamayacak hiçbir şey yok ama bir takım engeller bize mani oluyor. Belediye meclisinde çoğunluğun yoksa 3'de 2 kararlarla çıkarman gereken işler var. Ereğli'de revizyon işi var, engel oldular çıkartamadık. Ereğli'de yapacağımız bir takım konularda 3'de 2 çoğunluğa ulaşmamız gerekiyor.

Bu benim son dönemim. Ereğli'ye hizmet etmek iyi hatıralar bırakmak istiyorum. Lütfen sadece Halil Posbıyık'a değil meclis üyelerine de oy vermelerini rica ediyorum. Kırgın olanlar olabilir çocuklarımıza yararlı bir ortam yaratabilmek için her kesi hiçbir partim farkı gözetmeksizin, biz siyaset yapmıyoruz, milletvekilleri siyaset yapsın. Biz yerel halka, köylerimizle birlikte hizmet etmek istiyoruz. Lütfen sadece Posbıyık'a değil aynı zamanda minimum 28 tane meclis üyesi ile meclise girmemi sağlayın gerisini bana bırakın. 5 Senede Ereğli'de neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunları ispatlamaya başladık. Kapalı bir alanı ortaya çıkarttık, büyük bir uğraşla…

Bunlar öyle kolay değil, millet öyle gidiyor stadyumun altına havuz projesi yapıyor, hikaye bunlar. Öyle kolay değil. Limanlar, mendirekler yapıyor, biz belediyede son dönemde ülkenin düştüğü ekonomik sorunlardan dolayı işçi, memurun maaşlarını zor ödüyoruz. Nerden yapıyorsun bunu? Kasadan haberin var mı? Yok, yersen. Yersen gidiyor işte. Açık ve net söylüyorum. Ömrümü Ereğli'ye verdim. Milletvekilliğine falan da soyunmadım, Ereğli halkına hizmet etmek istiyorum. Ereğli'de çok kalıcı tesisler yapmak için en az 28 meclis üyesi ile desteklemenizi istiyorum. Bu bölge Ereğli halkının hizmetine sokmaktan ben ve meclis üyelerimizle mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun."