Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Zeynep Tuncay'ı Ağırladı

Yerel

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Dünya Down Sendromu Olimpiyatları'nda masa tenisi branşında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Zeynep Tuncay'ı makamında ağırladı.

Masa tenisi branşında dünya üçüncüsü olan Zeynep Tuncay, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette, Zeynep Tuncay'a Yeni Yaşam Özel Eğitim Merkezi Koordinatörleri Yeliz Görgün ve İsmail Görgün, annesi Ayşe Tuncay eşlik etti.

Ziyarette Posbıyık, Tuncay'a "Seninle gurur duydum. Ereğli'de gençlerimizin bu tür alanlarda yaptığı başarılarla gurur duyuyoruz. Sen de bu mücadelenle örnek oldun. Her daim yanındayım" dedi.

Başarılı sporcunun uzman öğreticisi Kdz. Ereğli Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Yeliz Görgün, Tuncay'ın Milli Takım'a seçildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ereğli'de özel gereksinimli çocuklarımız için güzel bir yolculuğa çıktık. Zeynep eğitim hayatına 6 aylık bebekken başlamış. Şuanda Kışla Mahmut likoğlu Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı 7. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor. Anne ve babasının yıllarca verdiği mücadele artık meyvesini vermeye başladı. Hedefimiz kızımıza devlet kadrosunda iş imkanı sağlamak ve istediği üniversitenin BESYO bölümünde okumasını sağlayabilmek. Bu başarıyı elde edebilmek için 4 yıl Milli Takım sporcusu olması gerekiyor. Şu anda Milli Takım'a seçildi. 4 yıl sıkı bir çalışma bizi bekliyor. En büyük isteğim Zeynep kızımızın diğer özel çocuklara örnek olması, umut ışığı yakması."