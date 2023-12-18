Kdz. Ereğli Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtımına Başladı

Kdz. Ereğli Belediyesi, kent genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi dağıtımına başladı. 3 ayda bir ailelere ulaştırılan gıda kolilerinin dağıtımları bu hafta tamamlanacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl içinde 4. kez gıda kolisi dağıtımlarına başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardımları sürdürdüklerini belirterek, "Başkanımızın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Aceze yardımı, acil durumlarda ev ihtiyacı malzemesi, gıda yardımları periyodik olarak sürüyor. Tespit ettiğimiz bin aileye gıda kolisi dağıtımları bu yıl 4. kez başladı. 1 hafta içerisinde dağıtımları tamamladıktan sonra ocak ayında yeni yılın başvurularını alacağız" dedi.