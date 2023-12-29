Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, eğlence mekanlarında denetim yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi eğlence mekanlarında denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı kutlamaları öncesi iş yerlerinde hijyen başta olmak üzere bir çok konuda denetim yaptı.

Kent genelindeki eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personelin kıyafetleri, hijyen ve eğitim belgesi gibi konularda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, halkın sağlıklı bir ortamda yeni yıla girebilmeleri için denetim yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz şehrimizdeki içkili restoran, kafe bar, disko bar, gazino olmak üzere 22 işyerini denetledi, her hangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Ayrıca pastane, tatlı satış noktaları, aktarlar, kuruyemişçiler gibi noktalarda denetimlerimiz devam ediyor. Halkımızın gönül rahatlığıyla yeni bir yıl geçirebilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimlerine devam edecek. Her hangi bir olumsuzluk karşısında Alo 153 Zabıta hattını ya da 0 372 333 11 53 numaralı telefonu arayarak şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Tüm halkımıza sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyorum" dedi.