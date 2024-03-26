Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel iftar sofraları gaziler ve şehit yakınları için kuruldu. Programa katılan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Yüce Allahım birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizi en ileri noktaya getirmeyi nasip etsin" dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel "Halk İftarı", gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların bir araya geldiği programla devam etti. Belediye tesislerinde düzenlenen iftar programına, Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin de katıldı.
Başkan Posbıyık, şehitleri yad ettiği programda, şunları söyledi:
"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi yad ettik, gazilerimizi andık. Dün akşam Kaymakamımızın yemeği olduğu için şehit aileleri ve harp malülü ve gaziler, eşleri oraya davetlilerdi. O bakımdan biz rötarlı olarak vatanı için canını veren, her şeyini feda eden çok değerli şehitlerimizin aileleriyle ve harp malülü ve gazileri, eşleri bu akşam geleneksel halk iftarımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehit ve gazilerimiz, aileleri bizim her şeyimiz. Bu vatan için canlarını ortaya koyan insanlar. Onların sayesinde bu memlekette dimdik ayakta durabiliyoruz. Kıymetli misafirlerimize ve çok değerli Ereğli halkına iftarımıza hoş geldiniz diyorum. Tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, iftarlarınızı yüce Allah'ım kabul etsin. Allah hep yolumuzu açık etsin. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ülkemizi en ileri noktaya getirmeyi nasip etsin, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum."
Son Dakika › Yerel › Kdz. Ereğli Belediyesi Gaziler ve Şehit Yakınları İçin İftar Sofraları Kurdu - Son Dakika
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