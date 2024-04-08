Zonguldak\'ta Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Düzenlenen Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akça, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımları Çetin Yiğit, Gökhan Günay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri, polis memurları ve aileleri katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü polis teşkilatının görevini herhangi bir ayırım yapmaksızın gece gündüz çalışarak fedakarca yaptığını söyledi. Polis teşkilatının çağın gereklerine göre her geçen gün kendisini yenilediğini ifade eden Ünlü şunları dile getirdi:
"Bugün mazisi şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatının 179'uncu hizmet yılını kutlamanın gurur ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Teşkilatımızın kuruluş il dönümü münasebetiyle hazırlanan bu törene teşriflerinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatımız, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra ilkemizde huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir. 179 yıllık geçmişe sahip emniyet teşkilatımız; birikim ve tecrübesiyle çağın yeniliklerini ve demokratik değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi başarıyla devam ettirmektedir. Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle, milletimize büyük bir sevgi ve sadakatle hizmet eden teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü kendine ilke edinmiştir. Bu şiarla milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suçluya ve terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz, hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edecektir. İlçemizde huzur ve güvenliğin sağlanmasında uyuşturucu ile mücadele, genel asayişin ve trafik düzeninin sağlanması, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, suçu önleyici Tedbirlerin alınması için gerekli adımları tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde atacak, milletimizin Desteği, sevgisi, güveni, her birinizin fedakarlığı, azmi gayretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle; her türlü koşulda büyük zorluklara katlanarak omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde görev yaptığımız tüm teşkilat mensuplarımızın aileleri ile birlikte, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönemini kutlar, görevleri başında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Mesai Arkadaşlarıma, eş ve çocuklarına sağlık ve esenlikler diliyorum. Konuşmama Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle son veriyorum; "Herkesin polisi kendi vicdanidir, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." - ZONGULDAK
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