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Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti

31.01.2022 19:41
Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Eşrafından Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz(90) vefat etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Eşrafından Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz(90) vefat etti.

Kdz. Ereğli Oğuzlar Ailesinden, Merhum Tüccar Tevfik Oğuz ve Nigar Oğuz'un oğulları, Eğitim Hayırseveri İş Adamı Ahmet Orhan Oğuz, İş İnsanı Rıfat Oğuz, merhume Aşinadil Oğuz ve Merhume Übeyde İdil'in ağabeyleri, İş insanı Güneş Oğuz ile Merhum Şafak Oğuz'un babası, TSO Eski yöneticilerinden ve Belediye Meclisi Eski üyelerinden, Işık Oğuz'un eşi Ali Rıza Oğuz(90), yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul Göztepe Hastanesinde tedavi görürken dün hayatını kaybetti. Merhum Ali Rıza Oğuz için bugün Kdz. Ereğli Ali Molla Camisinde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve duaların ardından merhum Oğuz'un cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine AK.Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt,,TSO Başkanı Arslan Keleş, Kdz.Ereğli eski Belediye Başkanı Murat Sesli katıldı - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti
Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti
Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti
Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti

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Meclis Başkanı, Zonguldak, Cenaze, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli TSO eski Meclis Başkanı Ali Rıza Oğuz vefat etti - Son Dakika


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