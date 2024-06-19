Keban Deresi'ne Atılan Balık Fabrikası Atıkları Çevre Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Keban Deresi'ne Atılan Balık Fabrikası Atıkları Çevre Sağlığını Tehdit Ediyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan yurttaşlar, balık fabrikası atıklarının herhangi bir arıtmadan geçirilmeden Keban Deresi'ne akıtıldığını öne sürdü. Atıkların dereyi kirlettiği ve Fırat Nehri ile üzerindeki bütün barajları olumsuz etkilediği belirtiliyor. Esnaf ve doğa aktivistleri, bu durumun bir an önce durdurulmasını talep ediyor.

19.06.2024 18:45
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HABER: SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan yurttaşlar, balık fabrikası atıklarının herhangi bir arıtmadan geçirilmeden Keban Deresi'ne akıtıldığını öne sürdü. Esnaf Murat Doğan, atıkların dereyi kirlettiğini belirterek "Bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz" dedi. Doğa aktivisti Fethi Oruç ise fabrika atıklarının arıtılmadan dereye verilmesinin Fırat Nehri ve üzerindeki bütün barajları olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan esnaf Murat Doğan, ilçede alabalık üretim tesislerinin atıklarının herhangi bir arıtmadan geçmeden Keban Deresi'ne akıtıldığını ileri sürdü. Keban Deresi'ne akan atıkların dereyi kirlettiğini ve çevre sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"Bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz"

"Geçen yıl atıkların dereye akıtılması konusunda Kebanlı vatandaşlar olarak çok mücadele verdik. Yetkililerden sorunu çözmelerini istiyoruz. Keban'daki barajdan sonra akan derenin oradayız. Eskiden Keban Deresi'nin suyu berrak ve içilebilir durumdaydı. Ama maalesef şu anda alabalık fabrikasının suya vermiş olduğu rezilliği görüyorsunuz. Gelen balık pislikleri, kimyasallar suyumuzu kirletti. Geçen yıl bu konuda epey mücadele bu konuda ettik. Sayın milletvekillerimiz Erol Keleş, Rıdvan Nazırlı, Ejder Açıkkapı hepsi, fabrikaya arıtma yapılacağı, kokunun giderileceğine dair söz verdiler. Bizlerle AK Parti İlçe Başkanımız da mücadele etti. Arkamızda durdu. Ama milletvekillerimiz ne yazık ki verdikleri sözleri yerine getirmediler. Şu anda kendilerinden bu katliamın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Arıtma mı yapılıyor, fabrika mı kaldırılıyor. Ama şu anda Keban'ı temizlesinler. Yetkilileri göreve çağırıyorum" dedi.

"Bu atıklar sadece dereyi değil, Fırat nehri üzerindeki tüm barajları kirletiyor"

Keban'da yaşayan doğa aktivisti Fethi Oruç da fabrika atıklarının arıtılmadan dereye verilmesinin Fırat Nehri'ni ve nehir üzerindeki bütün barajlarını olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Burası Keban Büyükdere Çayı. Çocukluğumuzu yaşadığımız çay. Maalesef ilçemizde kurulan alabalık işleme ve paketleme fabrikasının kimyasal ve balık atıkları direkt arıtılmadan çayımıza veriliyor. Buradan da yaklaşık 1,5 km aşağıda Fırat Nehri ile birleşiyor. Fırat Nehri ile birleştikten sonra Fırat Nehri üzerinde olan bütün barajlar bu kimyasal balık atıklarından etkileniyor. Doğamız adeta katlediliyor. Bir an önce bu doğa katliamına son verilmesini istiyoruz buradan yetkililere sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi balık kanları, balık pislikleri, kimyasal atıklar had safhada."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Keban Deresi'ne Atılan Balık Fabrikası Atıkları Çevre Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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