Kebapçı, bin 650 metre yükseklikten çekim için götürdüğü kuzuyu böyle düşürdü

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan bir kişi, sosyal medyada Adana kebabının tanıtımını yapıyor. Ülkenin tarihi ve turistik mekanlarında Adana kebap yapan vatandaş, son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan deniz seviyesinden bin 650 metre yukarıda olan Gülek Kalesi'ne gitti.

KUZUYU UÇURUMDAN DÜŞÜRDÜ

Uçurumun kenarında duruyor hissi veren kalede kuzu çevirme yapmak isteyen kebapçı, aracından çıkarttığı kuzuyu uçurumun kenarına götürmeye başladı. Tam uçurum kenarına geldiğinde ayağı takılan Korkmaz, bin 650 metreden kuzuyu düşürdü. Kameraların kayıtta olduğu o anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntü, binlerce yorum aldı.

"ÇEKİM YARIM KALDI"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı, "Biz her ay düzenli olarak Adana'nın kültürünü tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere gidiyoruz. Bu sefer de Gülek Kalesi'ne çıkmaya karar verdik. Kuzu çevirme yapacaktık. Ancak düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı. Tam kuzuyu götürürken ayağım takıldı ve kuzu elimden aşağı düştü. O anki korkuyla kuzumuz gitti. Çekimde yarım kaldı ve geri dönüp kuzu aldık" diye konuştu.