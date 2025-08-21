Kebapta Hile Uyarısı - Son Dakika
Kebapta Hile Uyarısı

Kebapta Hile Uyarısı
21.08.2025 09:47
Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, gerçek kebabın kıymasının dağılması gerektiğini vurguladı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Ama gerçek kıyma dağılır, bulgur gibi dağılır" dedi.

Kababın başkenti Adana'nın Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, uyarıda bulundu. Yağmur, yaptığı açıklamada kebapta karbonat, hamur ve ekmek hilesi olabileceği konusuna dikkat çekti.

Gerçek Adana Kebabı'nın zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" diye konuştu.

Kıyma kebabının normal şişlerde olması gerektiğine de değinen Yağmur, "Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır. ve eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa. Bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Kıyma, adana

Son Dakika Yerel Kebapta Hile Uyarısı - Son Dakika

Kebapta Hile Uyarısı
