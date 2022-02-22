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Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti - Son Dakika

Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti

22.02.2022 11:50
Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Keçecioğlu Mahallesi sakinleri kamulaştırma iptali ve hurda eritme tesisi için destek turlarına devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Keçecioğlu Mahallesi sakinleri kamulaştırma iptali ve hurda eritme tesisi için destek turlarına devam ediyor.

Mahalle sakinleri, S.S. Zonguldak İli Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği ve Kayıkçılar Köyü Tarımsal Kalkınma Başkanı Bayram Cura'yı makamında ziyaret etti. Keçecioğlu Mahallesi platform sözcüsü Ecder Dombaycı; "Bildiğiniz üzere verimli tarım topraklarımız elimizden alınıp Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne katılıp bölgeye ciddi zarar verecek hurda eritme tesisi kurulmasına karşıyız. Bu güzelim doğamızı korumak en asli görevimiz, sizlerin de desteğinizi istiyoruz" dedi.

Konuyu yakından takip ettiğini belirten Başkan Bayram Cura yaptığı açıklamada; " Ülkenin kalkınmasının temel taşlarından biri tarımdır. Sanayi ikinci plandadır. Böyle verimli bir toprakların ağır sanayiye teslim edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Tarım arazileri yok edilmemelidir. Toprak doğru ve bilinçli işlendiğine güzel verim verir. Bizler bölgemizde tarımsal faaliyetleri destekleyen kooperatifiz. Çaycuma'da yaşayan herkes bu ağır sanayi ve hurda eritme tesisine karşı durmalıdır. Köy-Koop olarak bu haklı mücadelenizde yanınızdayız" dedi. - ZONGULDAK

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Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak, Bayram, Tarım, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti - Son Dakika


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