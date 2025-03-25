Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor

Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor

Eskişehir'de Muharrem Altınbaş, evinde beslediği keçi yavrusuna biberonla bakıyor.

25.03.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de evine aldığı keçi yavrusuna bebek gibi bakan Muharrem Altınbaş, yavruyu biberonla besliyor.

Tepebaşı ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte küçükbaş hayvan besiciliği yapan Muharrem Altınbaş, yeni doğan oğlağı evinde bakıyor. Altınbaş, ikiz kardeşiyle birlikte doğan ve annesinin sütünün yetmeyeceği için eve aldığı oğlak ile oldukça iyi anlaşıyor. Yavru keçi ile adeta arkadaş olan Muharrem Altınbaş, yavrunun altına bebek bezi bağlayıp özel biberonla emziriyor. Altınbaş'ın evde beslediği kedi ile de oldukça iyi anlaşan oğlak, ailenin adeta maskotu oldu. Her yıl 3 en az kuzu ya da oğlağı eve aldığını söyleyen Muharrem Altınbaş, hayvanları çok sevdiğini belirtti.

"Bildiğiniz bebek gibi biberonla besliyoruz,"

Evinde beslediği keçi yavrusu hakkında konuşan Muharrem Altınbaş, "Kendisi gibi biraz komik olsun diye düşünerek bu ismi koydum. Eve aldıktan sonra ilk 1-2 hafta karnı acıkmaya başlayınca geceleri melemeye başlıyordu. Tabii gece kalkıp onu doyurmak biraz sinir bozucu olabiliyordu ama şimdi geçti, biraz daha büyüdü. Zaten insan alışınca fazla bir zorluğu kalmıyor, altında bebek bezi var, biz de elimizde biberonla besliyoruz, bildiğiniz bebek gibi. Evimizde kedi de var ve kediden köpekten hiçbir farkı yok. Etrafımızdaki komşular zaten benim ne kadar hayvan sevdiğimi bildikleri için hiç garipsemediler. Dışarıdaysak mesela hayvanlar başka kimseye gitmiyor, sadece benim yanıma geliyor. Şu an zaten sütünü falan da ben verdiğim için herhalde beni annesi zannediyor. Beni hiçbir şekilde bırakmıyor, sesimden tanıdığı için çağırdığımda her nerdeyse o da bana seslenerek koşa koşa yanıma geliyor. Bunlar ikiz veya üçüz doğuyor ve annelerinin sütü yetmediği için kışın donup ölüyorlar. Biz de her sene böyle en az 3-4 tane yavruya evde bakıp büyütüyoruz, sonra diğer hayvanların yanına koyuyoruz. Birbirimize bağlandık tabii ama fazla da bir ayrılık olmayacak. Sadece odalarımız ayrı olacak, onun dışında diğerleriyle birlikte ahırda yine beraberiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Hayvanlar, Güncel, Yerel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, avukatını başsavcı olarak atadı Trump, avukatını başsavcı olarak atadı
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
Saraçhane’deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde
Manchester City’i geri çevirmiş Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a yaptığı teklif ortaya çıktı Manchester City'i geri çevirmiş! Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu, Macaristan’a attığı golle tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
22:10 Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
21:56 Hakan Çalhanoğlu, Macaristan’a attığı golle tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti
21:40 Manchester City’i geri çevirmiş Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a yaptığı teklif ortaya çıktı Manchester City'i geri çevirmiş! Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif ortaya çıktı
21:20 Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde
21:17 Saraçhane’deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:57 Trump, avukatını başsavcı olarak atadı Trump, avukatını başsavcı olarak atadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 16:03:49. #7.11#
SON DAKİKA: Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement