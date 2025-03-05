Keçiborlu'da Jandarma Köpek Eğitimi

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Keçiborlu'da öğrencilere jandarma köpek timinden meslek eğitimi

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen eTwinning Meslek Kahramanları Projesi kapsamında Jandarma Köpek Timleri, öğrencilere eğitim verdi.

Keçiborlu 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Jandarma Köpek Timleri öğrencilere eğitim süreçlerini ve görevlerini tanıttı. Öğrenciler, Jandarma Köpek Timleri'nin güvenlik ve arama-kurtarma alanlarında nasıl görev yaptığını uzman eğitmenler eşliğinde yakından gözlemleme fırsatı buldu. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, köpeklerin nasıl eğitildiği ve operasyonlarda nasıl görev aldığı anlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere meslek tanıtımı ve farkındalık kazandıran etkinlik için Jandarma Köpek Timleri ve Bölük Komutanlığına teşekkür etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, meslekler hakkında bilinçlenmelerine katkı sağladı.

eTwinning Meslek Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanı Selvet Aydoğdu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan da katıldı.