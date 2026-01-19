Keçiören Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
Keçiören Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Keçiören Belediyesi araç filosunu genişletiyor
19.01.2026 11:53
Keçiören Belediyesi, hizmetlerin hızlanması ve etkinliğin artırılması amacıyla 15 yeni hizmet aracı alarak araç filosunu genişletti. Yeni araçlar, temizlik ve zabıta hizmetlerinde kullanılacak.

Keçiören Belediyesi, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda belediye bünyesine 15 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

Belediye araç filosuna kazandırılan 10 adet hizmet aracı, 3 adet zabıta motosikleti, 1 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı ile 1 adet çöp konteyneri hijyen ve temizlik aracı belediye önünde sergilenerek Keçiörenlilerle paylaşıldı. Yeni araçların temizlik, zabıta ve saha hizmetlerinde aktif olarak kullanılarak ilçe genelindeki çalışmalara katkı sağlaması, hizmetlerin daha kısa sürede ve daha verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

"Araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz"

Keçiören Belediyesi önünde sergilenen araçları tek tek inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu bir ilk, bir başlangıç. Allah nasip ederse tüm araçlarımızı yenileyeceğiz, Keçiören'imizin hizmetine sunacağız. Almış olduğumuz hem çöp kamyonumuz hem hizmet araçlarımız hem de zabıta motorlarımız Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin hizmetkarıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika
