Keçiören Belediyesi, karla mücadeleye aralıksız devam ediyor

Keçiören Belediyesi, Ankara genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçenin özellikle yüksek kesimleri başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Ankara genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. İş makineleri ve saha personeliyle birlikte yürütülen çalışmalar, Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütüldü.

Çalışmalar canlı takip edildi

Toplam 93 araç ve 400'den fazla personelin görev aldığı karla mücadele çalışmalarında, vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildi. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Kar küreme ve tuzlama araçlarında bulunan kamera sistemleri sayesinde saha çalışmaları AKOM'dan ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edildiği ifade edildi. - ANKARA