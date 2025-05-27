Keçiören Belediyesi Personeline \'Siber Suçlarla Mücadele\' Eğitimi

Keçiören Belediyesi personeline yönelik 'Siber Suçlarla Mücadele' eğitimi düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sunum yaptığı eğitimde, hayatın içerisinde karşılaşılan birçok dolandırıcılık yöntemine ve internet dünyasına dair bazı bilgiler aktarıldı. İnternet ortamının dikkat edilmediği takdirde kötü yönleri olduğu hatırlatılan eğitimde, yaşanılan sorunlar, özellikle internet ve sosyal medya konusunda bilinçsiz tüketimin doğurabileceği sıkıntılar ve alınabilecek önlemler anlatıldı. Sanal dünyanın yanlış kullanımıyla ortaya çıkan yapay zekanın kötüye kullanımı, internet alışverişi ve bankacılığı dolandırıcılıkları, yasal olmayan siteler nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve veri güvenliğinin sağlanması için sanal kart kullanımı, internet sayfalarının uzantılarını dikkatli gözden geçirmenin ve banka ATM'lerinde şifre gizliliğine dikkat etmenin önemi ele alındı. Ayrıca küçük yaşlarda çocukların internete kontrolsüz erişim sağlamasıyla özellikle sosyal medya aracılığıyla maruz kaldıkları zorbalığa dikkat çekilirken, çocuk ve gençlerin daha bilinçli kullanıcılar olabilmeleri için yapılması gerekenlere de yer verildi. - ANKARA