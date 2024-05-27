Keçiören Belediyesi Yöresel Yemek Yarışması\'nda \'En İyi Lezzet\' Ödülü Aldı

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Keçiören Belediyesi, düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nda 'En İyi Lezzet' ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bir festivali kapsamında Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nda Keçiören Belediyesi, 'En İyi Lezzet' ödülüne layık görüldü. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışmada, Keçiören Belediyesini temsil eden lezzet ustası Yalçın Karabak, pişirdiği 'Enginar Yatağında Ankara Tava' yemeği ile Keçiören Belediyesine birincilik getirdi.

Sosyal farkındalık mesajı verildi

23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmada Ankara'ya bağlı ilçelerin yöresel lezzetleri tadıldı. Jüriden tam puan alarak birinciliği göğüsleyen şef Yalçın Karabak, "Bizlere inanan ve güvenen Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen ödül töreninde, down sendromlu bireyler de aşçılarla birlikte yemek pişirerek keyifli vakit geçirdi. Sosyal farkındalık mesajının verildiği program renkli görüntülere sahne oldu. - ANKARA