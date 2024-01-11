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Keçiören'de 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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Keçiören'de 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı sona erdi

Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitim Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Keçiören 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı' sona erdi. Çalıştayda, spor kültürü ve yerel yönetimler konuları ele alındı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlıklı bir toplum ve nesiller için sporun önemine vurgu yaparak, Keçiören'de yapılan spor tesislerinin sayısının artırıldığını ve gençlere ücretsiz hizmet sunulduğunu belirtti.

Keçiören\'de 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı sona erdi
11.01.2024 - 10:24,
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Keçiören'de iki gün süren 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı sona erdi.

Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitim Derneği iş birliğinde iki gün boyunca devam eden 'Keçiören 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı' tamamlandı. Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın ilk gününde Spor Kültürü Komisyonu sunum yaparken, ikinci gününde Yerel Yönetimler Komisyonu sunum yaptı. Birinci gün akademisyenlerin ve spor uzmanlarının yer aldığı çalıştayın ikinci gününde yerel yönetimlerden temsilciler yer aldı.

Çalıştayın düzenlenmesi için emek verenlere teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı nesillerin temeli spor yapmaktır. Beden eğitimi öğretmenlerimize her zaman ihtiyaç vardır. Sporu teşvik etmeliyiz. Sağlıklı bir nesil için spor önemli. Keçiören'de spor tesislerimizin sayısını artırdık. Şehrimizin birçok yerine halı saha, kort, voleybol ve basketbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve bisiklet yolları yapıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz."

Keçiören 1. Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı'na Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Baki Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Akışık, Bilişim Teknolojileri Eğitim Derneği (BTE) Başkanı Burcu Yılmaz katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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