Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu

Keçiören\'de 23 Nisan Coşkusu

Keçiören'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, binlerce çocuğun katılımıyla kutlandı. Etkinlikler arasında Vosvos turu, sahne gösterileri ve çeşitli ikramlar yer aldı.

24.04.2025 11:07  Güncelleme: 11:12
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Keçiören'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Keçiören Kalaba Kent Meydanı'na kurulan birbirinden eğlenceli etkinlik alanlarında çocuklar ve aileleri coşkulu ve keyif dolu bir gün geçirdi. Milli coşkuyu binlerce çocukla beraber yaşayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, önce rengarenk 'vosvoslarla' Keçiören turu attı. Ardından Çocuk Şenliği'ne katılan Özarslan, 23 Nisan'a özel hazırlanan boyama kitabı ve boya setini çocuklara hediye etti. Kutlamalarda çocukları yalnız bırakmayan Özarslan, "Geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını büyük coşku ve gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Rengarenk 'Vosvoslarla' şehir turu

Keçiören Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği 23 Nisan Şenliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Türk Bayraklarıyla donatılan Kalaba Kent Meydanı'na kurulan birbirinden renkli etkinlik alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Özarslan, çocuklarla birlikte 'Vosvos' turu yaparak vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenen araçlar, belediye önünden hareket ederek Keçiören'in birçok caddesinde tur attı. Turun ardından Başkan Özarslan, şenlik alanında gün boyu çocuklarla birlikte bayram coşkusunu yaşadı.

Gün boyu eğlence

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde sahne gösterilerinden çocuk korusu konserine, bando ekibi gösterisinden kukla eğlencelerine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca belediye önünde kurulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklar unutulmaz bir bayram yaşadı. Gün boyu devam eden şenlikte binlerce çocuk Türk Bayrakları ve ay yıldızlı balonlar ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans etti. Çocukların eğlenceye doyduğu şenlikte çocuklara mısır, pamuk şekeri ve çeşitli atıştırmalıklar ikram edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

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